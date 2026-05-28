وزير الحرس: أدام الله عز البلاد وأمنها

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى.

وعبّر سموه عن تشرفه بتهنئة المقام الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلًا المولى-عز وجل- أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وعلى الوطن بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البلاد ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلًا المولى القدير، أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البلاد، ويديم عزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسموه الكريم.