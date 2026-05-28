المحليات

وزير الثقافة: رعاية واهتمام بضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1447 هـ      28 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
ونوّه سموه بما تبذله القيادة الرشيدة- أيدها الله- من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن، وتسخير الخدمات كافة لحجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة وأمان.
وسأل الله- جل وعلا- أن يديم الأمن والازدهار على المملكة والأمتين العربية والإسلامية، وأن يجزي القيادة الرشيدة والشعب السعودي خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمة وتسهيلات لحجاج بيت الله.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *