نادي سباقات الخيل يعلن انطلاق موسم سباقات الطائف 2026 بجوائز تتجاوز 22 مليون ريال

متابعة (محمد الجليحي)

أعلن نادي سباقات الخيل عودة المنافسات إلى ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، إذ ينطلق موسم السباقات الجديد يوم 24 يوليو المقبل، ومن المُنتظر أن يمتد برنامج منافسات الموسم على مدار 10 أسابيع، متضمنًا 220 سباقًا وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز 22 مليون ريال سعودي.

وعن أبرز مواعيد الموسم وسباقات الفئات يستمر الموسم الذي يقام على الأرضية الرملية في مدينة الطائف حتى يوم 26 سبتمبر المُقبل؛ لتصل ذروة المنافسة والتحدي فيه عند نهاية الأسبوع قبل الأخير، والذي يشهد إقامة المنافسات والسباقات التالية:

-سباق كأس الملك فيصل (الفئة الثالثة)على مسافة 1600 متر للخيل العربية الأصيلة، بجائزة قدرها 1,000,000 مليون ريال سعودي.

-سباق كأس الأمير عبد الله الفيصل المصنف بدرجة (ليستد) للخيل العربية الأصيلة، وبجائزة قدرها 1,000,000 مليون ريال سعودي.

ومن المنتظر أن يشهد يوم الجمعة 18 سبتمبر انطلاق سلسلة سباقات كؤوس الطائف الأربعة للخيل المهجّنة الأصيلة الثوروبريد، بالإضافة إلى سباق كأس عكاظ للخيل المستوردة (عمر 3 سنوات فأكثر ) لمسافة 2000 متر وبجائزة 600,000 ستمائة ألف ريال سعودي.

كأس اليوم الوطني للخيول المهجّنة الأصيلة

وفي سياق متصل يستضيف الميدان يوم السبت الموافق 19 سبتمبر نخبة جياد المسافات المتوسطة؛ للتنافس على كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة (الثوروبريد) لمسافة 2400 مترًا، وبجائزة تبلغ 450,000 أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي.

ويشهد الأسبوع الخامس من موسم سباقات الطائف، بداية من يوم 22 أغسطس مواجهات نارية في سباق “ديربي الطائف” للخيل المهجنة الأصيلة و “ديربي الطائف للخيل العربية الأصيلة”، ويبلغ مجموع جوائز السباق الإجمالية 350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي لكل منهما، علمًا بأن السباقات التحضيرية ستقام في الأول من أغسطس.

ومن المنتظر أن ينطلق سباق “كأس الطائف للسرعة” يوم 5 سبتمبر المُقبل، بجائزة قدرها 350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي.

ويختتم الموسم فعالياته ببطولات “ميدان الملك خالد للفروسية”، مع إضافة سباق إضافي لكل يوم سباق؛ ليصل عدد الأشواط في الحفل الواحد إلى 11 شوطًا.

موسم سباقات الطائف 2026 يُمهّد لموسم سباقات الرياض وكأس السعودية 2027

وبهذه المناسبة، صرح صاحب الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس الإدارةرئيس اللجان الفنية قائلاً:”إن إطلاق برنامج الطائف لعام 2026 يُمثّل بداية موسم جديد لنادي سباقات الخيل، مؤكدًا على أن الموسم يُمهد لموسم سباقات الرياض، وصولاً إلى كأس السعودية 2027″.

وأكد سموه على أن الطائف تُعد ملتقى الخيول بجميع فئاتها وأعمارها، مشيرًا إلى أن ميدان الملك خالد بالطائف يشهد بداية مسيرة مشاركة الخيل في البطولات التي تختتم لاحقًا بالمشاركة في الكؤوس الكبرى في المملكة والسباقات الدولية.

الطائف وجهة سياحية فريدة

وأضاف سموه :” تعتبر الطائف وجهة سياحية فريدة بمناخها الصيفي المعتدل، وهو المضمار الوحيد في المنطقة القادر على استضافة سباقات صيفية؛ ما يمنحه طابعًا خاصًا يجعله الخيار الأول للعائلات التي تسعى للاستمتاع بمشاهدات سباقات حماسية لرياضة عريقة تمارس هنا منذ أعوام عديدة”.

ويمكن لعشاق سباقات الخيل متابعة مجريات وفعاليات الموسم عبر البث المباشر من خلال تطبيق منصة “DAZN”.