ميناء جدة يسجل رقماً تاريخياً بتفريغ المواشي خلال 24 ساعة

البلاد (جدة)

سجل ميناء جدة الإسلامي، أعلى رقم تاريخي لتفريغ المواشي الحية خلال 24 ساعة، بإجمالي 240.6 ألف رأس عبر 7 سفن، وتحميلها على 329 شاحنة. ونوهت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، بأن الميناء شهد تجاوز إجمالي مناولة المواشي منذ بداية موسم الحج 2.4 مليون رأس؛ بما يعكس جاهزية العمليات التشغيلية وكفاءة المناولة لدعم الأمن الغذائي وخدمات ضيوف الرحمن.