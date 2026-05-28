رخص البناء

سجل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة إلى 5162 رخصة في مارس، مقابل 5201 رخصة في مارس 2025، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 0.7%.

وعلى أساس شهري، انخفض عدد الرخص 11.3% مقارنة بشهر فبراير، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وول ستريت

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الأربعاء وصعد (داو جونز الصناعي) 25.5 نقطة، إلى 50487.16 نقطة. كما ارتفع المؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 6.9 نقطة إلى 7526.01 نقطة، و(ناسداك) المجمع 39.3 نقطة إلى 26695.442 نقطة.

رسوم جمركية

أقر الاتحاد الأوروبي تشريعاً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأميركية، تشمل السلع الصناعية الأميركية ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية وصولاً تفضيلياً، مع قبول رسوم أميركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.