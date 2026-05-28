الإقتصاد

موجز

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1447 هـ      28 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

رخص البناء
سجل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة إلى 5162 رخصة في مارس، مقابل 5201 رخصة في مارس 2025، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 0.7%.
وعلى أساس شهري، انخفض عدد الرخص 11.3% مقارنة بشهر فبراير، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وول ستريت
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الأربعاء وصعد (داو جونز الصناعي) 25.5 نقطة، إلى 50487.16 نقطة. كما ارتفع المؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 6.9 نقطة إلى 7526.01 نقطة، و(ناسداك) المجمع 39.3 نقطة إلى 26695.442 نقطة.

رسوم جمركية
أقر الاتحاد الأوروبي تشريعاً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأميركية، تشمل السلع الصناعية الأميركية ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية وصولاً تفضيلياً، مع قبول رسوم أميركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *