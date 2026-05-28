مدرب تركي يقترب من خلافة جيسوس في النصر

فجّرت تقارير تركية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف الصحفي التركي يوسف دوغان عبر حسابه على منصة “إكس”، عن دخول اسم المدرب التركي أوكان بوروك، المدير الفني الحالي لنادي غلطة سراي، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للنصر في الموسم المقبل.

ويعيش نادي النصر حالة من الغموض حول هوية المدير الفني الجديد، في ظل تزايد المؤشرات بشأن اقتراب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من الرحيل خلال الفترة المقبلة، رغم نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، وهو اللقب الذي غاب عن خزائن النادي منذ موسم 2018-2019.

وأوضح دوغان أن إدارة النصر تتابع موقف بوروك عن كثب، تمهيدًا لدراسة إمكانية تقديم عرض رسمي حال تأكد رحيل جيسوس، في إطار بحث النادي عن مشروع فني جديد يحافظ على الاستقرار الفني ويعزز طموحات المنافسة القارية.

من هو أوكان بوروك؟

يبلغ أوكان بوروك 52 عامًا، ويُعد أحد أبرز المدربين في الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة، حيث تولى قيادة غلطة سراي في يوليو 2022، ونجح في تحقيق إنجازات لافتة، أبرزها التتويج بـ4 ألقاب متتالية في الدوري التركي، إلى جانب الفوز بكأس تركيا وكأس السوبر التركي عام 2024.

وقبل تجربته الحالية، خاض بوروك مسيرة تدريبية متنوعة داخل تركيا، حيث عمل مساعدًا للمدرب عبد الله أفجي في المنتخب التركي، كما قاد عددًا من الأندية البارزة مثل إسطنبول باشاك شهير، ريز سبور، جوزتيبي، وسيفاس سبور، ما أكسبه خبرة واسعة في المنافسات المحلية والقارية.

ويبقى ملف المدير الفني في النصر مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل جورجي جيسوس، وظهور أسماء قوية مثل أوكان بوروك، ما يعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على المنافسة على أعلى المستويات محليًا وقاريًا.