لقاء وحيد جمع الأخضر السعودية والإكوادور

البلاد (جدة)

يواصل المنتخب الوطني السعودي استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب الإكوادور، فجر الأحد المقبل، في مباراة ودية تأتي ضمن برنامج الإعداد للمونديال المرتقب الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل الأخضر السعودي البطولة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات إسبانيا وأوروغواي وهايتي، وسط طموحات كبيرة بتقديم مشاركة مميزة وبلوغ الأدوار المتقدمة.

مواجهة وحيدة

تحمل مواجهة الإكوادور طابعاً خاصاً؛ إذ إنها تعيد للأذهان اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين عبر التاريخ، والذي أقيم يوم 23 سبتمبر 2022 في إسبانيا ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم في قطر، وانتهى حينها بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي ذلك الوقت، كان الفرنسي هيرفي رونار يقود المنتخب الوطني خلال فترته الأولى مع الأخضر، حيث اعتمد على مجموعة من الأسماء التي ما زالت تشكل العمود الفقري للمنتخب حتى الآن.

وضمت تشكيلة السعودية في تلك المواجهة عدداً من النجوم البارزين، من بينهم سالم الدوسري، وسعود عبدالحميد، وفراس البريكان، وياسر الشهراني، وهتان باهبري، وعلي البليهي.

ويأمل الجهاز الفني للأخضر تحت قيادة مدربه اليوناني دونيس في الاستفادة الفنية الكاملة من مواجهة الإكوادور، خاصة أنها تمثل اختباراً مهماً قبل انطلاق المشوار الرسمي في كأس العالم، وفرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين، والتشكيلة الأساسية قبل خوض التحدي العالمي الكبير.