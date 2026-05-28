لتيسير الإجراءات وحفظ حقوق ضيوف الرحمن.. العدل: تشغيل 7 دوائر قضائية متنقلة لخدمة الحجاج

البلاد (منى)

تقدم وزارة العدل خدماتها العدلية لضيوف الرحمن بموسم حج 1447، عبر منظومة قضائية وتوثيقية متكاملة داخل الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.

وشملت الخدمات العدلية عمل 7 دوائر قضائية متخصصة على مدار الساعة داخل نطاق الحرم المكي ومنى وعرفة ومزدلفة؛ للنظر في القضايا المرتبطة بموسم الحج، ما يسهم في سرعة الفصل واختصار الإجراءات مع المحافظة على الضمانات القضائية. كما تم تشغيل 4 كتابات عدل متنقلة؛ لتقديم الخدمات التوثيقية للحجاج والجهات المشاركة في خدمة الحج. وأكدت الوزارة تسخير الممكنات الرقمية لدعم الخدمات العدلية خلال موسم الحج، عبر منصة ناجز وتطبيقها الإلكتروني، الذي يتيح أكثر من 160 خدمة عدلية، تشمل القطاعات القضائية والتوثيقية والتنفيذية.

تأتي هذه الجهود ضمن التكامل بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات عدلية تسهم في حفظ الحقوق، وتيسير الإجراءات خلال موسم الحج.

تسعى هذه الخدمات العدلية والتوثيقية إلى تسهيل أداء مناسك الحجاج في ظل ما توليه القيادة من عناية واهتمام، حيث يعمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم.