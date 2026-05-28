سعود عبدالحميد يلتحق بمعسكر الأخضر في نيويورك

البلاد (جدة)
وصل سعود عبدالحميد، لاعب نادي روما الإيطالي المعار إلى لانس الفرنسي، مساء اليوم الخميس، إلى مقر معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في مدينة نيويورك الأميركية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.
وكان في استقبال اللاعب فور وصوله، المدير الفني للمنتخب السعودي دونيس، إلى جانب فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب، وذلك بعد أيام من الظروف الاستثنائية التي أخّرت انضمامه إلى بعثة «الأخضر».
حادث سرقة
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، أن سعود عبدالحميد تعرّض لحادث سرقة أثناء وجوده في العاصمة الهولندية أمستردام، ما تسبب في فقدانه عددًا من مقتنياته الشخصية المهمة، من بينها جواز السفر.
وأوضح البيان أن سيارة اللاعب تعرضت كذلك للسرقة، الأمر الذي أدى إلى تعطّل إجراءات سفره وتأخر التحاقه بمعسكر المنتخب السعودي في الموعد المحدد.
وكان من المقرر أن ينضم سعود عبدالحميد إلى معسكر المنتخب يوم الاثنين الماضي، قبل أن تتسبب الحادثة في تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات الرسمية واستخراج الوثائق البديلة اللازمة لمغادرة هولندا والالتحاق بالبعثة السعودية.
وفي سياق متصل، يواصل المنتخب السعودي تدريباته اليومية ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث يخوض الأخضر مساء الخميس حصة تدريبية مغلقة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي.
ويستعد المنتخب السعودي لخوض تحدٍ قوي في البطولة العالمية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة نارية تضم منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.
