رفع 16 ألف طن مخلفات بالمشاعر خلال الحج

سجلت أعمال النظافة والإصحاح البيئي التي نفذتها وزارة البلديات والإسكان، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، خلال موسم حج 1447هـ، رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات والنفايات بالمشاعر المقدسة، بمتوسط يومي تجاوز 200 طن، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة استهدفت الحفاظ على البيئة الصحية خلال أيام الحج.
وأوضحت الوزارة أن منظومة النظافة اعتمدت على أكثر من 88 ألف وحدة نظافة موزعة داخل المشاعر المقدسة، مدعومة بـ123 ضاغط نفايات، و45 ألف حاوية، و1235 صندوقًا ضاغطًا، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف معدة وآلية شاركت في الأعمال التشغيلية والميدانية خلال الموسم.
وشارك في تنفيذ الأعمال أكثر من 22 ألف كادر بشري من العمال والمراقبين والموظفين، إلى جانب تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي في أكثر من 46 ألف موقع داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بداية الموسم، شملت أعمال الرش والمعالجة الوقائية والتعقيم في المواقع ذات الكثافة العالية.
وفي إطار الاستعداد لاستقبال الحجاج بعد النفرة من عرفات، واصلت الفرق الميدانية أعمال إعادة التهيئة السريعة لمشعر منى، عبر إزالة المخلفات وغسل المواقع وتجهيز الممرات والساحات، ضمن خطط تشغيلية متواصلة طوال أيام الموسم.
وأكدت الوزارة أن الأعمال الميدانية نُفذت بتنسيق مباشر بين فرق النظافة والإصحاح البيئي وغرف المتابعة الميدانية، بما أسهم في استمرارية الخدمات البلدية، ورفع كفاءة معالجة الملاحظات داخل المشاعر المقدسة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م