رسميًا.. جوزيه جوميز مدربًا للخليج

البلاد (جدة)

أعلن نادي الخليج، بشكل رسمي، اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على “إكس” ترحيباً بالمدرب الجديد، وعلق عليه: “إدارة نادي الخليج تتعاقد مع المدرب جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية لقدم الدانة لمدة موسمين”. ويمتلك جوميز سجلًا تدريبيًا حافلًا، حيث سبق له العمل في عدد من الأندية السعودية أبرزها الأهلي السعودي، الذي توج معه بلقب كأس السوبر السعودي 2016، كما سبق ودرب أندية التعاون والفتح. كما خاض تجارب بارزة في المنطقة العربية، مع نادي الزمالك المصري الذي حقق معه كأس الكونفدرالية الإفريقية في موسم 2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الإفريقي عام 2024.