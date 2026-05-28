رسميًا.. النصر يعلن رحيل جورجي جيسوس

أعلن نادي النصر، مساء الخميس، رحيل المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة «إكس» مقطع فيديو خاصًا للمدرب البرتغالي، مرفقًا برسالة وداع مؤثرة جاء فيها:«حضر متحديًا.. ويغادرنا بطلًا، شكرًا جيسوس على كل ما قدمته لناديك النصر، وستبقى دائمًا مُحبًّا ومحبوبًا لدى النصراويين».

وأنهى جيسوس مشواره مع النصر بعد موسم استثنائي قاد خلاله الفريق إلى استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين، في إنجاز طال انتظاره من جماهير العالمي، بعدما نجح المدرب البرتغالي في فرض شخصية قوية على الفريق وتحقيق الاستقرار الفني طوال الموسم.

رسالة وداع من النصر إلى جيسوس

حرصت إدارة النصر على توجيه رسالة تقدير خاصة للمدرب البرتغالي، تقديرًا للدور الكبير الذي لعبه في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، وسط تفاعل واسع من جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويترقب الشارع النصراوي الإعلان عن هوية المدرب الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل طموحات الإدارة بمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.