الرياضة

دونيس يستدعي الصانبي للانضمام لمعسكر الأخضر

صحيفة البلاد 12 / ذو الحجة / 1447 هـ      28 مايو 2026

البلاد (جدة)

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس استعدعاء حارس الأهلي، عبدالرحمن الصانبي للالتحاق بمعسكر الأخضر في نيويورك والمقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.

يأتي استدعاء الصانبي في ظل خضوع الحارس نواف العقيدي لبرنامج تأهيلي خاص بمتابعة الجهاز الطبي خلال معسكر الأخضر في نيويورك.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

