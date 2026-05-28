دونيس يستدعي الصانبي للانضمام لمعسكر الأخضر

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس استعدعاء حارس الأهلي، عبدالرحمن الصانبي للالتحاق بمعسكر الأخضر في نيويورك والمقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.
يأتي استدعاء الصانبي في ظل خضوع الحارس نواف العقيدي لبرنامج تأهيلي خاص بمتابعة الجهاز الطبي خلال معسكر الأخضر في نيويورك.
