خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

تكفّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بنفقات الهدي على نفقته الخاصة لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام 1447هـ، البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على توفير كل ما يعينهم على أداء مناسكهم، ويجسد نهج المملكة الراسخ في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحجاج والمعتمرين.

أوضح ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدًا أن تكفّل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بنفقات الهدي على نفقته الخاصة لضيوف البرنامج يأتي امتدادًا لعطائه السخي واهتمامه الدائم بأحوال المسلمين المستضافين في البرنامج من مختلف دول العالم.

وقال :” إن هذه اللفتة الكريمة هي امتداد لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حرص وعناية بضيوف البرنامج، وتسخير جميع الإمكانات والخدمات لتمكينهم من أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية تسودها الراحة والطمأنينة”.

وسأل الوزير المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهما لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على دعمهما المتواصل لضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجاج ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين مقبولين”.