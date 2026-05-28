تذاكر مجانية لجماهير المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي إطلاق مبادرة جماهيرية تهدف إلى دعم ومساندة المنتخب الوطني خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، من خلال توفير تذاكر مجانية لجماهير الأخضر الراغبة في حضور مباريات البطولة.
ونشر المجلس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطعًا ترويجيًا للمبادرة تحت شعار “معك يا الأخضر”، مؤكدًا توفير تذاكر مجانية لمباريات المنتخب السعودي في المونديال لمساندة المنتخب خلال مشواره العالمي.
وعلق مجلس الجمهور قائلًا: “الحضور عليك.. والتذكرة علينا.. قريبًا تذاكر مجانبية لمباريات الأخضر في المونديال”.