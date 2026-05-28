المملكة وسوريا توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود

البلاد (مكة المكرمة)
وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والجمهورية العربية السورية ممثلةً في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة المقدسة، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، فيما مثّل الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر نامس العلي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة، إضافةً إلى تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية لدى الطرفين.
وجرى خلال مراسم التوقيع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض أبرز الإجراءات والممارسات التي تنفذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتعزيز مبادئ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن الاطلاع على جهود وتجربة الجانب السوري في ذات المجال.
