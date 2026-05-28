القادسية يعلن تمديد عقدي أبو الشامات وذكري حتى 2031

أعلن نادي القادسية، اليوم الخميس، تمديد عقدي الثنائي محمد أبو الشامات وجهاد ذكري حتى صيف عام 2031، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية ضمن مشروع الفريق المستقبلي.

ويُعد محمد أبو الشامات من أبرز المواهب الشابة التي فرضت حضورها مع القادسية خلال المواسم الأخيرة، بعدما نجح في لفت الأنظار بقدراته الفنية ومستوياته المميزة.

وكان القادسية قد أعلن في عام 2024 تجديد عقد اللاعب حتى صيف 2029، قبل أن تقرر الإدارة تمديد العقد مجددًا حتى 2031، تأكيدًا على أهميته داخل الفريق.

وسبق أن ارتبط اسم أبو الشامات، صاحب الـ22 عامًا، بالانتقال إلى عدة أندية في دوري روشن السعودي، أبرزها النصر والاتحاد والأهلي.

وبدأ اللاعب مسيرته في الفئات السنية بنادي الأهلي، قبل انتقاله إلى فريق الشباب بنادي القادسية خلال صيف 2021، ليواصل بعدها تطوره ويصبح أحد أبرز الأسماء الشابة في الفريق.

ذكري يواصل رحلته مع القادسية

كما جددت إدارة القادسية ثقتها في المدافع جهاد ذكري، بعد المستويات القوية التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي، ومساهمته في تعزيز الاستقرار الدفاعي للفريق.

وأسهم الثنائي محمد أبو الشامات، وجهاد ذكري في قيادة القادسية لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، خلف أندية النصر والهلال والأهلي.

ويستعد اللاعبان لخوض منافسات الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2026-2027، ضمن طموحات القادسية لمواصلة حضوره القوي محليًا وقاريًا.