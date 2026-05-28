“الفيصل” ينعى رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السابق

نعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السابق، راجا راندير سينغ.
ونشر الفيصل رسالة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أعرب خلالها عن بالغ تأثره بوفاة المسؤول الرياضي الهندي، الذي شغل لسنوات طويلة مناصب قيادية مؤثرة في المنظومة الأولمبية القارية.
وقال الفيصل: “تلقيت بحزن بالغ نبأ رحيل صديقي العزيز راجا راندير سينغ، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السابق”.
وأضاف: “جمعتنا سنوات طويلة من الصداقة والعمل المشترك، وعرفت فيه قامة رياضية استثنائية أثرت الحركة الأولمبية الآسيوية”.
واختتم الفيصل رسالته بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الراحل ومحبيه، وإلى الأسرة الأولمبية.