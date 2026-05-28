الأمين العام لـ” التعاون الخليجي” يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت

صحيفة البلاد      12 / ذو الحجة / 1447 هـ      28 مايو 2026

 

البلاد (الرياض)

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

وأشار إلى أن استمرار الهجمات الغادرة، يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكد البديوي دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

