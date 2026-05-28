ارتفاع النفط 3% والذهب ينخفض لأدنى مستوى في شهرين

سجلت أسعار النفط قفزة بأكثر من 3%، اليوم (الخميس)، بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية رداً على هجوم أمريكي بالقرب من مطار بندر عباس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 0344 بتوقيت جرينتش، 3.51 دولار أو 3.72 % إلى 97.8 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد أغسطس آب الأكثر نشاطاً 3.35 دولار أو 3.63% إلى 95.6 دولار. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد يوليو تموز غداً يوم الجمعة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار أو 3.73% إلى 91.99 دولار.
وتراجع كلا الخامين بأكثر من 5% إلى أدنى مستوياتهما في شهر في الجلسة الماضية بسبب احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق ينهي الحرب بينهما ويعيد فتح مضيق هرمز.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية؛ بعد ما وصفه بهجوم أمريكي في الصباح الباكر بالقرب من مطار بندر عباس، وحذر الحرس الثوري من أن أي تكرار لما وصفوه بالعدوان سيؤدي إلى رد “أكثر حسماً”.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن جيش الولايات المتحدة شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعاً عسكرياً خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديداً للقوات الأمريكية والحركة البحرية التجارية في المضيق.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع السادس على التوالي، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس؛ أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الاثنين.
في السياق ذاته، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين اليوم (الخميس)، إذ دفعت هجمات أمريكية جديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع؛ مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 4380.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.6 % إلى 4377.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 72.37 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.4 % إلى 1890.81 دولار، وسجل كلاهما أدنى مستوى في ما يقرب من شهر، وانخفض البلاديوم 1.9 % إلى 1364.26 دولار.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز: إن جيش بلاده نفذ غارات جديدة في إيران استهدفت موقعاً عسكرياً خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديداً للقوات الأمريكية وحركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس دونالد ترامب تقريراً إيرانياً بشأن اتفاق لاستعادة حركة المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وارتفعت أسعار النفط بما يتجاوز ثلاثة بالمائة اليوم الخميس بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية رداً على الهجوم الأمريكي، ويمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويُنظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً.
ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم؛ للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.
