أمريكا تقصف جنوب إيران مجدداً

شن الجيش الأمريكي، غارات جديدة في جنوب إيران استهدفت موقعاً عسكرياً شكل تهديداً للقوات وحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. واعترض الجيش الأمريكي وأسقط أيضاً عدداً من الطائرات المسيرة الإيرانية التي شكلت تهديداً خلال الساعات الماضية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى تقريراً للتلفزيون الرسمي الإيراني ذكر أن إيران وعُمان ستديران بشكل مشترك حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في إطار اتفاق سلام. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية، مشيرةً إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق وأن السلطات تتابع الأمر لتحديد مصدر الأصوات.