21.3 مليون مكالمة في مكة والمشاعر المقدسة

البلاد (منى)

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1447هـ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 21.3 مليون مكالمة، منها 18.6 مليون مكالمة محلية و2.7 مليون مكالمة دولية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن سرعة الإنترنت المتنقل بلغت 404 ميجابت/ثانية، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات 1326 ميجابايت، متجاوزًا ضعفي متوسط الاستهلاك العالمي للفرد.

يشار إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.