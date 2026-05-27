يقيد عددها لكل مسافر للسلامة الجوية.. الطيران المدني يمنع شحن «الباور بانك» على الرحلات

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الجوية، وتقليل مخاطر الحرائق داخل الطائرات، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً جديداً يقضي بمنع شحن الشواحن المحمولة “الباور بانك” أثناء الرحلات الجوية مع فرض قيود إضافية على حملها، واستخدامها داخل مقصورة الطائرة.

يأتي القرار ضمن تحديثات تعليمات النقل الآمن للبضائع الخطرة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، والتي طبقتها العديد من سلطات الطيران حول العالم بعد تصاعد الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم القابلة للاشتعال.

وبحسب التعميم، ألزمت الهيئة جميع شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية، ومشغلي المطارات وشركات الشحن الجوي في مطارات المملكة بتطبيق التعليمات الجديدة فوراً، مع تحديث الأدلة التشغيلية الخاصة بها، وإبلاغ المسافرين بالضوابط الجديدة أثناء حجز التذاكر، وعبر الإعلانات داخل الطائرات.

وتضمنت الإجراءات الجديدة منع إعادة شحن أجهزة “الباور بانك” على متن الطائرة بشكل كامل، إلى جانب التوصية بعدم استخدامها لشحن الهواتف، أو الأجهزة الإلكترونية أثناء الرحلة، مع تحديد الحد الأقصى المسموح به للمسافر الواحد بحمل شاحنين متنقلين فقط داخل المقصورة.

كما شددت الهيئة على ضرورة إدراج التحذيرات الجديدة، ضمن إرشادات السلامة المقدمة للركاب، في ظل تزايد المخاوف العالمية من ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم، أو تعرضها للتلف، الأمر الذي قد يؤدي إلى انبعاث دخان، أو نشوب حرائق مفاجئة داخل الطائرات.

ويرى مختصون في قطاع الطيران، أن القرار يعكس تصاعد القلق الدولي من مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة، خاصة بعد تسجيل عدة حوادث عالمية خلال السنوات الأخيرة مرتبطة باشتعال بطاريات الشحن المتنقلة داخل المقصورات الجوية.

وأشار خبراء سلامة الطيران إلى أن بطاريات الليثيوم تُصنف ضمن المواد الحساسة والخطرة جواً، بسبب قدرتها على الاشتعال الذاتي في بعض الحالات، وهو ما دفع العديد من شركات الطيران الدولية إلى إعادة تقييم سياسات استخدام مقابس الشحن الكهربائية داخل الطائرات، بل وإيقاف بعضها؛ كإجراء احترازي إضافي.