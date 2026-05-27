ولي العهد يتابع تنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية مباشرة.. الحج.. نجاح استثنائي وقلوب مطمئنة

البلاد (عرفات)

أكدت المملكة نجاح خطط موسم الحج لهذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية، سخّرت خلالها جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء المناسك بأمن وطمأنينة. ونقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إلى القيادات الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة الحج، مؤكدًا أن ولي العهد يولي الحج عناية كبيرة، ويتابع تنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية بصورة مباشرة.

وأوضح سموه، أن المرحلة الأولى من خطط الحج حققت نتائج إيجابية؛ بفضل التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية؛ ما أسهم في انسيابية وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وقضائهم يوم التروية في مشعر منى بأجواء آمنة ومستقرة. كما شدد على أهمية استمرار الجاهزية الميدانية والمتابعة الدقيقة؛ لاستكمال بقية مراحل الحج؛ وفق أعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وتفقّد وزير الداخلية سير العمل في وحدات الدفاع المدني بمشعر منى، واطلع على خطط الطوارئ وآليات الاستجابة السريعة للحالات الميدانية، إضافة إلى الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في الرصد اللحظي والتنبؤ بالمخاطر، بما يعزز سرعة التعامل مع البلاغات، ويرفع مستويات السلامة لضيوف الرحمن.

من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أن خدمة الحجاج رسالة راسخة تتوارثها الأجيال في المملكة، مشيرًا إلى أن الدولة سخّرت جميع إمكاناتها ومواردها؛ لتنفيذ مشاريع التطوير، وتهيئة المرافق وتوظيف التقنيات الحديثة؛ لتيسير أداء المناسك. كما ثمّن تعاون الحجاج والتزامهم بالتعليمات، مشيدًا بجهود العاملين في مختلف القطاعات المشاركة.

وفي مشعر عرفات، تجلت أروع المشاهد الإيمانية عند جبل الرحمة، حيث توافدت جموع الحجاج وسط أجواء من السكينة والخشوع، فيما أسهمت الخطط التشغيلية المتكاملة في تنظيم حركة الحشود، وتسهيل تنقل المشاة. كما برزت مشاريع التظليل وتلطيف الأجواء، التي نفذتها شركة كدانة للتنمية والتطوير على مساحة واسعة؛ للحد من الإجهاد الحراري، وتحسين تجربة الحجاج.

ومع غروب شمس يوم عرفة، بدأت جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة عبر مسارات المشاة الممتدة بين المشاعر المقدسة، التي تُعد أطول ممر مشاة في العالم بطول 25 كيلومترًا، وسط خدمات متكاملة ونقاط لرذاذ المياه؛ لتلطيف الأجواء، وضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن، فيما يتوجه الحجاج اليوم لرمى الجمرات والاستقرار في منى على مدى أيام التشريق.