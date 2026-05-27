السياسة وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان المستجدات الإقليمية

واس (ليماسول) التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم (الأربعاء)، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها، كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها.

وكان سمو وزير الخارجية، قد وصل إلى مدينة ليماسول في قبرص أمس، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

كما سيعقد سموه عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف التحديات.