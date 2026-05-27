“هيئة الطرق”: أكثر من (130) ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم 9 ذي الحجة

سجّلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من (130) ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم 9 ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وأوضحت الهيئة أن مدخل مشعر عرفات تصدّر الطرق من حيث عدد المركبات العابرة بـ(45,802) مركبة، يليه طريق الأمير محمد بن سلمان بـ(27,456) مركبة، ثم طريق الليث بـ(15,591) مركبة.
وبيّنت أن طريق الهجرة شهد عبور (13,494) مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العابرة عبر طريق الطائف – مكة المكرمة عبر السيل الكبير (11,070) مركبة، وطريق مكة المكرمة – جدة (بحرة) (8,580) مركبة، إلى جانب طريق مكة المكرمة – الطائف (عقبة الهدا) الذي شهد عبور (6,421) مركبة، وطريق مكة المكرمة – جدة المباشر الذي شهد عبور (2,922) مركبة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م