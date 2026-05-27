مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام يعقد الإيجاز الصحفي الثالث لموسم حج 1447هـ

البلاد (مكة المكرمة)
يعقد مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، اليوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1447هـ الموافق 27 مايو 2026م؛ الإيجاز الصحفي الثالث الخاص بموسم حج هذا العام 1447هـ، بمشاركة كلٍ من: المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان بن راشد النويمي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالعزيز بن حسن عبدالباقي، والمتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج عبدالعزيز بن عايض العتيبي.
ويهدف الإيجاز إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والأمنية والخدمية المقدمة للحجاج خلال الموسم.
وسيعقد الإيجاز عند الساعة 7:30 مساءً، ويُبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة “شاهد”، وحسابات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.
