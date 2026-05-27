متطوعو جامعة جدة يساندون جهود الدفاع المدني في يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد (جدة)

سجّل متطوعو جامعة جدة حضورًا ميدانيًا مميزًا خلال مشاركتهم في دعم أعمال الدفاع المدني في يوم عرفة، ضمن منظومة الجهود الوطنية المتكاملة الهادفة إلى المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وشارك المتطوعون في عددٍ من المهام الميدانية والتنظيمية التي أسهمت في دعم الفرق العاملة في المشاعر المقدسة، حيث عملوا على تنظيم حركة الحشود، والدعم الإعلامي وتقديم الإرشادات الميدانية للحجاج، إلى جانب المساندة في مهام الاستجابة السريعة والتوجيه، بما يعكس مستوى التأهيل والاستعداد الذي يحظى به طلبة الجامعة في المجالات التطوعية والإنسانية.

وأظهرت مشاركة متطوعي الجامعة روحًا وطنية عالية وشعورًا بالمسؤولية تجاه خدمة ضيوف الرحمن، من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية، في صورة تجسد قيم التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة خلال موسم الحج.

وأكدت جامعة جدة أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لدورها المجتمعي والتنموي في دعم خطط الحج، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب والطالبات، وإتاحة الفرصة لهم للإسهام في المبادرات الوطنية والإنسانية، بما يسهم في بناء شخصيات قيادية واعية وقادرة على العطاء في مختلف الظروف والمناسبات.