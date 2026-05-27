متابعة مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. وزير الحج يقف على جاهزية مشروع الأضاحي في منى

البلاد (المشاعر المقدسة)

وقف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، على الجاهزية التشغيلية لمشروع الأضاحي، حيث حضر فرضية تشغيلية في المشروع بمشعر منى، اطلع خلالها على الجاهزية التشغيلية والإجراءات التنفيذية المتبعة، بما يدعم كفاءة الأداء ورفع مستوى الجاهزية خلال الموسم.

وعقد الربيعة كذلك سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين، شملت وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش الشعبية قاضي شاه مفضل حسين كايكوباد، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا المفتي الشيخ حاجي إبراهيم تحفة، ووزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية د.أحمد البوهالي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية ورئيس مكتب شؤون حجاج دولة الكويت سليمان صالح محمد السويلم.

وجرى خلال اللقاءات الاطمئنان على أوضاع الحجاج التابعين لتلك البعثات، ومتابعة مستوى الجاهزية والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب الوقوف على أي ملاحظات أو تحديات تشغيلية قد تؤثر في رحلتهم الإيمانية بما يعزز سرعة المعالجة والتنسيق المشترك لضمان أداء الحجاج لمناسكهم بيسر وطمأنينة. ونفّذ وزير الحج والعمرة جولات ميدانية على مخيمات حجاج الداخل والخارج في مشعر منى، لمتابعة جاهزية الخدمات والاستعدادات التشغيلية لموسم حج 1447هـ، والاطلاع على مرافق الإقامة والإعاشة والتنظيم، كما التقى بالعاملين الميدانيين، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق لضمان تجربة حج ميسّرة لضيوف الرحمن.