الإسباني لويس ميلا على أعتاب النصر

البلاد (جدة)

كشفت تقارير أن مستقبل لاعب خط الوسط الإسباني لويس ميلا بات قريبًا من الحسم خلال الأيام المقبلة، في ظل اهتمام جاد من نادي النصر السعودي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير، فإن جميع المؤشرات الحالية تُرجّح انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي، للعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن النصر سيكون مطالبًا بدفع 6 ملايين يورو لنادي خيتافي، وهي القيمة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين اللاعب ورئيس النادي أنخيل توريس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تخفيض الشرط الجزائي من 20 مليون يورو، مع تبقي موسم واحد فقط في عقده.

هذا الوضع يمنح النادي السعودي أفضلية واضحة لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

الطموح الأوروبي والعرض السعودي

رغم الإغراء المالي الكبير من جانب النصر، لا يزال ميلا يدرس خياراته بعناية، إذ يفضّل في الوقت الحالي البقاء في الدوري الإسباني عبر الانتقال إلى فياريال، النادي الذي يُبدي اهتمامًا كبيرًا بضمه، خاصة مع إمكانية مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

كما يمتلك اللاعب الإسباني عروضًا أخرى من أندية مثل ريال بيتيس، وكومو الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، وهي أندية تمنحه أيضًا فرصة الظهور القاري في البطولة الأوروبية الأهم.

موسم استثنائي

قدّم لويس ميلا موسمًا لافتًا مع خيتافي، حيث أنهى الدوري الإسباني كثاني أفضل صانع أهداف في المسابقة، خلف الشاب لامين يامال فقط، ما جعله أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الليغا هذا الموسم.

في حال إتمام الصفقة، فمن المتوقع أن يشكّل ميلا إضافة قوية لخط وسط النصر، بفضل قدرته على صناعة اللعب والكرات الثابتة، وهو ما قد يجعله أحد أهم الممولين الهجوميين للنجم كريستيانو رونالدو، الذي يواصل سعيه لبلوغ هدفه التاريخي رقم 1000 في مسيرته.