ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج: عناية واهتمام يعكسان جهود السعودية لخدمة المسلمين

البلاد (عرفات)

أعرب عدد من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لما وجدوه من اهتمام وعناية وخدمات متكاملة منذ وصولهم إلى المملكة وحتى وجودهم في مشعر عرفات، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة الحجاج والعناية بضيوف الرحمن، منوهين بحسن التنظيم وجودة الخدمات المقدمة داخل مقرات السكن، وسهولة التنقل بين المشاعر المقدسة عبر الحافلات الحديثة، وما شاهدوه من عناية واهتمام يعكس المكانة العظيمة التي توليها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما.

وشهد ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من 104 دول حول العالم، خطبة يوم عرفة لعام 1447هـ، التي ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي بمسجد نمرة، وذلك عبر أنظمة صوتية وشاشات مرئية عملاقة؛ وفّرتها الوزارة داخل مقرات سكن الضيوف بمشعر عرفات.

وأدى ضيوف البرنامج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مخيماتهم بعرفات، بعد استماعهم إلى خطبة عرفة، وسط أجواء إيمانية يسودها الخشوع والسكينة، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية التي هيأتها الوزارة لضيوف الرحمن.

ووفّرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع الإمكانات والتجهيزات اللازمة داخل مقرات الضيوف بمشعر عرفات، إلى جانب خدمات الإعاشة والرعاية الصحية والتنظيمية، وتهيئة مواقع السكن بأنظمة التكييف والشاشات وخدمات النقل؛ بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة للحجاج؛ لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.