المحليات

سمو وزير الداخلية يستقبل نظيره اللبناني

صحيفة البلاد      11 / ذو الحجة / 1447 هـ      27 مايو 2026

 

البلاد (مكة المكرمة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية أحمد الحجار، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.
وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب وزير الداخلية اللبناني خلال الاستقبال عن تقديره لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تقدمه من خدمات متكاملة وإمكانات متطورة تسهم في تيسير أداء مناسك الحج بأمان وطمأنينة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

