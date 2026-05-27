سعود عبدالحميد يصل جدة قبل الطيران لأمريكا للانضمام لمعسكر الأخضر

البلاد (جدة)

وصل الدولي سعود عبدالحميد، لاعب روما المعار إلى لانس الفرنسي إلى مدينة جدة قادمًا من باريس، في طريقه لاستكمال إجراءات السفر، تمهيدًا للالتحاق بمعسكر المنتخب السعودي لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من وجوده في فرنسا ضمن صفوف نادي لانس، قبل أن يتوجه في رحلة قصيرة إلى هولندا.

وكان اللاعب قد احتفل مؤخرًا بعقد قرانه، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” ظهر فيها مرتديًا الزي الرسمي للمناسبة، وعلّق قائلًا:

“الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمدالله وفضله عقد قراني، سائلًا المولى عز وجل التوفيق لي ولكم”.

وجاء هذا الحدث السعيد بعد أيام شهدت ظروفًا استثنائية خلال وجوده في أمستردام برفقة أسرته.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي أن اللاعب تعرّض لحادث سرقة أثناء وجوده في العاصمة الهولندية أمستردام، ما أسفر عن فقدان عدد من مقتنياته الشخصية، من بينها جواز السفر.

وأوضح البيان أن سيارة اللاعب تعرّضت للسرقة أيضًا، وهو ما تسبب في تعطّل إجراءات سفره وعدم تمكنه من الالتحاق بالمعسكر في الموعد المحدد.

وكان من المقرر أن ينضم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى معسكره الإعدادي يوم الاثنين، إلا أن الحادثة أدت إلى تأجيل وصول اللاعب حتى استكمال الإجراءات الرسمية واستخراج الوثائق البديلة.

ويخوض المنتخب السعودي حاليًا المرحلة الأخيرة من تحضيراته قبل كأس العالم 2026، ضمن مجموعة قوية تضم إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.