جيسوس يودع جماهير النصر برسالة مؤثرة

البلاد (الرياض)

وجّه المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس رسالة وداع إلى جماهير نادي النصر، معلنًا نهاية رحلته بعد سنوات قضاها في الكرة السعودية، مؤكدًا أنه يشعر بأنه أنجز مهمته وترك بصمة واضحة خلال تجربته.

وقال جيسوس في تصريحاته: إنه يشعر بالرضا عمّا قدمه خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفًا أن تجربته في السعودية كانت محطة مهمة في مسيرته التدريبية، دون أن يجزم ما إذا كان هذا الوداع نهائيًا لكرة القدم السعودية أو مجرد محطة أخيرة في عالم التدريب.

وأكد المدرب البرتغالي أن رغبته في تحقيق البطولات لم تتغير، موضحًا أن الحافز الذي قاده لحصد أول ألقابه ما زال حاضرًا حتى الآن، وهو ما يدفعه للبحث عن مشروع جديد قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأشار إلى أنه لن يقبل خوض أي تجربة تدريبية مقبلة إلا مع نادٍ يمتلك الطموح والإمكانات التي تؤهله للمنافسة على الألقاب، في إشارة واضحة إلى تمسكه بالمشاريع الكبرى رغم تقدمه في المسيرة التدريبية.

فترة راحة

وأوضح جيسوس أنه سيستغل الأسابيع المقبلة لقضاء بعض الوقت مع أصدقائه في مدينة Rio de Janeiro، قبل دراسة العروض المتاحة واتخاذ قراره النهائي بشأن المحطة القادمة.

وأضاف: “أتلقى عروضًا من عدة أندية، ولدي خيارات جيدة للموسم المقبل، لكنني لست مستعجلًا لاتخاذ القرار النهائي”.

أرقام جيسوس مع النصر.. نتائج قوية خلال فترة قصيرة

أنهى جيسوس رحلته مع النصر بأرقام لافتة، بعدما قاد الفريق في 49 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها، الفوز في 40 مباراة، والخسارة 7 مواجهات، والتعادل في مواجهتين.

فنربخشة يعود إلى الواجهة

وقد ربطت تقارير إعلامية حديثة اسم جيسوس بإمكانية العودة إلى تدريب فنربخشة التركي خلال الموسم المقبل، في خطوة قد تعيده إلى تجربة سبق أن خاضها في موسم 2022-2023، حين قاد الفريق للتتويج بلقب كأس تركيا.

ولا تزال هوية الوجهة المقبلة للمدرب البرتغالي غير محسومة، إلا أن تصريحاته الأخيرة تؤكد أن اختياره القادم سيكون مبنيًا على مشروع تنافسي قادر على إضافة المزيد من الألقاب إلى سجله.