الهلال يطلب 10 ملايين يورو للتخلي عن كانسيلو

البلاد (جدة)

كشفت تقارير عن أن البرتغالي جواو كانسيلو يسعى للرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل مواصلة مشواره مع برشلونة، في ظل تمسك النادي الكتالوني باستمراره ضمن مشروعه الرياضي.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن كانسيلو يعتبر برشلونة الخيار الأفضل لمواصلة مسيرته الكروية، كما أنه مستعد لتقديم تنازلات مالية من أجل تسهيل عودته إلى النادي الإسباني.

وكان اللاعب بعث برسالة لافتة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلالها عن ارتباطه ببرشلونة ورغبته في الاستمرار داخل النادي.

وكتب كانسيلو: “أحيانًا لا تتعلق أهم القرارات بكرة القدم فقط، بل بالمكان الذي ينتمي إليه الموهوبون حقًا. برشلونة ليس مجرد نادٍ، بل مسرح تتحول فيه كرة القدم إلى فن”.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن المدرب هانسي فليك والإدارة الرياضية في برشلونة مقتنعان بقدرة كانسيلو على تقديم الإضافة الفنية خلال المرحلة المقبلة، بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه للفريق.

وأوضحت أن اللاعب نجح في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، ليصبح أحد العناصر التي يرغب الجهاز الفني في الاحتفاظ بها.

مفاوضات مستمرة مع الهلال

وأفادت الصحيفة بأن المفاوضات الحالية تتركز بين برشلونة والهلال للوصول إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف.

وكان برشلونة يأمل في الحصول على اللاعب دون مقابل بعد إنهاء ارتباطه مع الهلال، إلا أن النادي السعودي يتمسك بالحصول على مقابل مالي نظير التخلي عن خدماته.

الهلال يحدد مطالبه

وبحسب التقرير، فإن الهلال يطلب ما لا يقل عن 10 ملايين يورو للموافقة على رحيل كانسيلو، مستفيدًا من ارتفاع قيمته الفنية والسوقية خلال الفترة الماضية.

كما أبدى اللاعب استعداده لتخفيض راتبه والتنازل عن جزء من مستحقاته المالية، في سبيل إتمام انتقاله والاستمرار مع برشلونة خلال الموسمين المقبلين، قبل تحقيق حلمه بالعودة إلى بنفيكا وإنهاء مسيرته في النادي الذي شهد بداياته الكروية.