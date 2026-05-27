“الموارد البشرية” تباشر حالة متداولة في أحد المولات

البلاد (الرياض)

باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بحادثة وقعت في إحدى منشآت القطاع الخاص داخل أحد المولات.

وأوضحت الوزارة أنه تمت زيارة المنشأة ميدانيا والتواصل مع الموظفة المعنية، التي باشرت عملها في المنشأة بتاريخ 13 مايو 2026، مؤكدة أن الفرق المعنية بالوزارة تعمل على التحقق من الوقائع لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وأكدت الوزارة حرصها المستمر من خلال الفرق الرقابية على متابعة الالتزام بما ورد في نظام العمل ولائحته التنفيذية وضمان الحقوق في سوق العمل.

وجرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لموظفة في أحد محلات العطور وهي تقوم بتكسير محتويات داخل المحل، وسط ادعاءات بأنها لم تتسلم رواتبها منذ عدة أشهر.