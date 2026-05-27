الحجاج يبدأون رمي جمرة العقبة وسط خدمات متكاملة

بدأ ضيوف الرحمن صباح اليوم أداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، وسط تنظيم دقيق وإشراف ميداني متكامل من مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.
وانطلقت جموع الحجاج في وقت سابق في مشعر مزدلفة في جمع حصى الجمرات فور وصولهم من عرفات، استعدادًا لرمي جمرة العقبة الكبرى مع فجر أول أيام عيد الأضحى، وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة وتنظيم محكم من مختلف الجهات المعنية.
وافترش الحجاج أرجاء المشعر، مستثمرين وقتهم في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، بينما شهدت مسارات المشاة وحركة النقل انسيابية عالية بفضل الجهود الميدانية المكثفة لخدمة ضيوف الرحمن.
وتواصل القطاعات الحكومية تنفيذ خططها التشغيلية في مزدلفة، من خلال تقديم الخدمات الصحية والإسعافية، وتنظيم الحشود، وتأمين وسائل النقل، إضافة إلى أعمال النظافة والإرشاد، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم خلال تنقلهم بين المشاعر.
ويبيت الحجاج ليلتهم في مزدلفة اقتداءً بسنة النبي ﷺ، قبل أن يتوجهوا مع فجر يوم النحر إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، تمهيدًا لاستكمال بقية مناسك الحج.
