الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بانسيابية في المسجد الحرام

البلاد (مكة المكرمة)

أدّى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط تنظيم محكم وانسيابية واضحة في حركة الحشود، حيث وفّرت الجهات المعنية جميع الخدمات الميدانية والإرشادية لضمان أداء النسك بسهولة وطمأنينة. وشهدت أروقة الحرم تدفقًا منتظمًا للحجاج الذين أتمّوا شعيرتهم في أجواء روحانية آمنة تعكس جاهزية منظومة الحج لهذا العام.