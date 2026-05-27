الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية بدولة الكويت

البلاد (مكة المكرمة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية، إضافةً إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنظيم موسم الحج، وما تقدمه من خدمات متكاملة وتسهيلات متطورة وتقنيات حديثة تسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.