“الأرصاد”: درجات الحرارة قد تصل إلى 50 مئوية في الشرقية

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن بعض محافظات المنطقة الشرقية قد تسجّل الأربعاء درجات حرارة تلامس 50 درجة مئوية، نتيجة الموجة الحارة التي تشهدها المنطقة وتستمر حتى الجمعة المقبل، وفقًا لتقارير المركز. وأوضح القحطاني أن درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 47 و50 درجة مئوية، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية ومتابعة تحديثات الطقس، خصوصًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.