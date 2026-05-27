الأخضر يدشّن تدريباته في نيويورك تحضيرًا لكأس العالم

صحيفة البلاد      11 / ذو الحجة / 1447 هـ      27 مايو 2026

 

واس (نيويورك)
دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريباته أمس الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة نيويورك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم.
وشملت الحصة التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس والجهاز الفني المساعد، تمارين الإحماء, أعقبها مران على تمرير الكرة، تلا ذلك تمارين مصغّرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية.
وشهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب نواف العقيدي، الذي يخضع تحت إشراف الجهاز الطبي لبرنامج تأهيلي خاص حتى التعافي من الإصابة.
ويواصل الأخضر تدريباته مساء الأربعاء بحصة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.
وكانت بعثة المنتخب قد وصلت يوم الاثنين الماضي إلى مدينة نيويورك الأمريكية، لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، التي يتضمنها خوض مواجهة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم السبت المقبل على ملعب “سبورتس إليستريتد” بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.
