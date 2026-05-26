4 آلاف فحص يومياً لضمان جودة مياه الحجاج

كثّفت شركة المياه الوطنية، أعمالها الرقابية خلال موسم حج 1447هـ، حيث تنفذ أكثر من 4 آلاف فحص مخبري يوميًا لضمان جودة المياه المقدمة للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتعمل هذه الفحوصات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة على مدار الساعة للتأكد من مطابقة المياه للمعايير القياسية المعتمدة. ويشارك المختبر المركزي في مكة، إلى جانب المختبرات الثابتة والمتنقلة المزوّدة بأحدث التقنيات، في إجراء تحاليل دقيقة لعينات تُسحب بشكل مستمر من مصادر المياه ونقاط التوزيع داخل المشاعر، بما يضمن سلامة الإمدادات طوال الموسم. وتتولى الفرق الميدانية جمع العينات على مدار اليوم، فيما تنفذ الكوادر الفنية المختصة جميع الاختبارات اللازمة للتحقق من جودة المياه والالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية. وأكدت الشركة أنها ضاعفت أعمالها التشغيلية خلال موسم الحج لتعزيز كفاءة منظومة المياه ورفع مستوى الجاهزية، بما يواكب الطلب المتزايد، ويعزز الجهود التكاملية لخدمة الحجاج وفق أعلى المعايير التشغيلية.