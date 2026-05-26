وكيل سعود عبدالحميد يشكر الاتحاد السعودي ووزارة الرياضة

أعرب مشعل السفاعي، وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد، عن شكره وامتنانه للجهات الرسمية في المملكة، بعد تجاوز الأزمة التي واجهت انضمام اللاعب إلى معسكر منتخب السعودية.
وكان سعود عبدالحميد لاعب المنتخب الوطني قد تأخر في الانضمام إلى معسكر المنتخب الأول في الرياض بسبب سرقة سيارة اللاعب الخاصة أثناء وجوده برفقة أسرته في أمستردام.
ووجه السفاعي شكره إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة السعودية، إضافة إلى سفارة المملكة في هولندا، مثمناً جهودهم ومتابعتهم المستمرة التي أسهمت في تسهيل وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بوصول اللاعب إلى المعسكر.
كما خص بالشكر كلاً من ماجد آل صاحب، وفهد المفرج، وعبدالعزيز المسعد، مشيداً بتواصلهم الفعّال ودورهم في تسريع معالجة الإجراءات وتذليل العقبات أمام انضمام اللاعب في الوقت المناسب.
وأكد وكيل اللاعب أن هذا التعاون يعكس الاهتمام الكبير بدعم اللاعبين السعوديين وتوفير البيئة المناسبة لهم داخل المنتخبات الوطنية، بما يساهم في تعزيز جاهزيتهم الفنية والبدنية.
واختتم السفاعي تصريحاته بالتأكيد على اعتزازه بتمثيل اللاعب لوطنه، متمنياً التوفيق للمنتخب السعودي في استحقاقاته المقبلة، ومواصلة الظهور المشرف للكرة السعودية على المستوى الدولي.
