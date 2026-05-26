وزير الداخلية يشيد بدعم القيادة لخدمة ضيوف الرحمن.. الحجاج في «عرفة».. رحمة وسكينة

البلاد (منى)

أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، خلال تفقده مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى، جاهزية المنظومة الأمنية والتشغيلية لإدارة حركة الحشود، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه القيادة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية؛ لضمان أداء المناسك بأمن وطمأنينة. واطلع سموه على خطط تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، وآليات التنسيق الميداني والأنظمة الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ومتابعة حركة الحشود بدقة عالية.

وفي مشهد إيماني مهيب، بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى، تحفهم العناية الإلهية، وتغمرهم أجواء الخشوع والسكينة. وتواكب قوافل الحجاج خطط أمنية وتنظيمية متكاملة، تشمل تنظيم حركة المركبات والمشاة، إلى جانب توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة. ويؤدي الحجاج اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة النبي- صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتوجهوا بعد غروب الشمس إلى مزدلفة؛ للمبيت فيها حتى فجر يوم النحر. وكان الحجاج قد أدوا أمس صلاتي الظهر والعصر في مسجد الخيف بمنى، وسط منظومة خدمات متكاملة وفرتها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.