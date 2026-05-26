 وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يلتقي القيادات الأمنية والعسكرية للحج

البلاد (مكة المكرمة)
نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة حج هذا العام 1447هـ، وذلك خلال لقاء سموه بهم مساء أمس في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة.
وأكد سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا خلال اللقاء، أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي موسم الحج عناية واهتمامًا بالغين، وتسخر جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة.
ولفت سموه الانتباه إلى أن ما تم إعداده من خطط وتنظيمات يعكس مستوىً عاليًا من الجاهزية والاحترافية، داعيًا أن تكلل جهود تنفيذها بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سخّرت جميع الإمكانات ليكون موسم الحج ناجحًا بكل المقاييس وعلى مختلف المستويات.
ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعود بما تحقق من نتائج إيجابية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطط الحج، وبما أسهم فيه التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية من انسيابية في وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية بمشعر منى في أجواء آمنة ومطمئنة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لاستكمال مراحل الخطط المعتمدة بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن.
وأوضح سموه أن الجولات الميدانية التي قام بها وأصحاب المعالي الوزراء خلال الأيام الماضية، وقفوا خلالها على مستوىً عاليًا من الجاهزية في مختلف المهام، إلى جانب الروح المعنوية المرتفعة التي يتمتع بها منسوبو الجهات المشاركة، مؤكدًا أن الجهات الأمنية والعسكرية، والجهات الخدمية والصحية والرقابية، تؤدي مهامها بكفاءة واقتدار لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أن الحج والحجاج يحظون باهتمام بالغ ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، الذي وفّر جميع سبل النجاح، سواء من خلال الدعم المعنوي أو المادي، أو عبر توفير المتطلبات والتشريعات التي تعزز نجاح الخطط الميدانية والتنظيمية.
وأعرب سموه عن ثقته برجال الأمن والعاملين في الحج، مؤكدًا أن ما يقدمه الجميع من جهود يعكس ما يتمتعون به من كفاءة واقتدار، سائلًا الله أن يكلل أعمالهم بالتوفيق، وأن يحقق موسم الحج هذا العام نجاحًا استثنائيًا كالمعتاد.
واستذكر سموه الفريق أول سعيد القحطاني -رحمه الله- مشيدًا بما قدمه من خدمة مخلصة لدينه وقيادته ووطنه خلال مسيرته العملية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود الجهود التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة الحج، مشيدًا بمستوى الجاهزية والتنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات لخدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم وسلامتهم.
من جهته، استعرض مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أبرز نتائج تنفيذ الخطط الأمنية لموسم الحج، مؤكدًا جاهزية القوات الأمنية والعسكرية لاستكمال تنفيذ بقية مراحل الخطط بما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات محمد بن مهنا المهنا، ونائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عبدالله بن فهد بن فارس، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور سطام بن مبارك السبيعي، ومدير عام حوكمة العمليات والجاهزية السيبرانية بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني طلال بن بندر بن عيد، وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية، وعدد من كبار المسؤولين.