رخص البناء

بلغ عدد رخص البناء الصادرة 5162 رخصة في مارس الماضي مقابل 5201 رخصة في الفترة ذاتها عام 2025، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة .7%.وعلى أساس شهري انخفض 11.3% مقارنة بـ فبراير، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

فرصة استثمارية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، طرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز اقتصادي حيوي متعدد الاستخدامات يخدم الكثافة السكانية بالمنطقة، ويشكّل أيقونة معمارية واستثمارية تسهم في دعم جودة الحياة.

ريادة أعمال

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، برامج إرشادية واستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين، وتهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجالات العمليات التشغيلية، والتخطيط والإستراتيجية.