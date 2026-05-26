مسارات رئيسية لدعم الجاهزية السيبرانية

البلاد (مكة المكرمة)

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استفادة أكثر من 300 جهة وطنية من “برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1447هـ”، والذي يهدف إلى رفع الجاهزية السيبرانية للأنظمة والخدمات التقنية خلال موسم الحج، وتعزيز القدرات الوطنية المتخصصة، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وموثوقة.

وتضمن البرنامج أربعة مسارات رئيسية تشمل: الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية، وإدارة المخاطر والتقييمات، والتمارين السيبرانية، ورفع الوعي السيبراني. كما تم تشغيل غرفة عمليات سيبرانية تعمل على مدار الساعة لرصد التهديدات وتحليلها ومشاركتها مع الجهات المعنية، إلى جانب تخصيص فرق للاستجابة للحوادث، وحصر الأنظمة والأصول التقنية المرتبطة بالحج عبر منصة “حصين”، ودعم الجهات في التقييمات الأمنية.

وفي جانب التمارين، نُفذ تمرين واسع بمشاركة أكثر من 300 جهة ونحو 1000 مختص، تضمن محاكاة لهجمات سيبرانية واقعية وتدريبًا على الاستجابة لها باستخدام منصة محلية متخصصة. أما في مسار التوعية، فقد نُظمت مبادرات ميدانية ومعارض تفاعلية في مطارات جدة والمدينة، إضافة إلى جلسات توعوية، استفاد منها أكثر من 5500 موظف، وتقديم إرشادات في أكثر من 1000 مرفق ضيافة.