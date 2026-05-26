المحليات

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (352) سلة غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1447 هـ      26 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (قطاع غزة)
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (352) سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها (2.112) فردًا، ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *