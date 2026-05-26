لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على جودتها.. «البيئة» تشدد على ذبح الأضاحي داخل المسالخ

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاهتمام بذبح الأضاحي داخل المسالخ التي تشرف عليها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لما توفره من خدمات متقدمة وتقنيات حديثة، مع تواجد الكوادر الطبية البيطرية المتخصصة، ما يعزّز ضمان سلامة اللحوم والحفاظ على جودتها، والإسهام في حماية البيئة والصحة العامة. وأوضحت الوزارة أن ذبح الأضاحي داخل المسالخ المعتمدة التي تشرف عليها، يُسهم في ضمان جودة اللحوم وسلامتها الصحية، ومنع انتقال العدوى والأمراض، بالإضافة إلى مطابقة جميع المسالخ للمعايير البيطرية المحلية والعالمية، إلى جانب خضوع المسالخ للرقابة والفحوصات البيطرية الدقيقة؛ ما يُساعد في توفير بيئة صحية تعزز من سلامة الأضاحي، وضمان جودتها.

وأبانت أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم تجربة متكاملة ومتقدمة، تُسهم في تعزيز صحة البيئة، والحفاظ على السلامة العامة، إضافة إلى الحد من التلوث وتراكم النفايات.