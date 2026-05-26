المحليات

لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على جودتها.. «البيئة» تشدد على ذبح الأضاحي داخل المسالخ

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1447 هـ      26 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاهتمام بذبح الأضاحي داخل المسالخ التي تشرف عليها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لما توفره من خدمات متقدمة وتقنيات حديثة، مع تواجد الكوادر الطبية البيطرية المتخصصة، ما يعزّز ضمان سلامة اللحوم والحفاظ على جودتها، والإسهام في حماية البيئة والصحة العامة. وأوضحت الوزارة أن ذبح الأضاحي داخل المسالخ المعتمدة التي تشرف عليها، يُسهم في ضمان جودة اللحوم وسلامتها الصحية، ومنع انتقال العدوى والأمراض، بالإضافة إلى مطابقة جميع المسالخ للمعايير البيطرية المحلية والعالمية، إلى جانب خضوع المسالخ للرقابة والفحوصات البيطرية الدقيقة؛ ما يُساعد في توفير بيئة صحية تعزز من سلامة الأضاحي، وضمان جودتها.
وأبانت أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم تجربة متكاملة ومتقدمة، تُسهم في تعزيز صحة البيئة، والحفاظ على السلامة العامة، إضافة إلى الحد من التلوث وتراكم النفايات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *