قوات الدفاع المدني بالحج تواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في مشعر عرفات

البلاد (عرفات)
تواصل قوات الدفاع المدني بالحج تنفيذ أعمالها الميدانية لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية، والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، لضيوف الرحمن في مشعر عرفات.
وشملت الأعمال تكثيف الجولات التفقدية على مخيمات الحجاج في مشعر عرفات، والتأكد من جاهزية أنظمة الحماية من الحريق ومخارج الطوارئ.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرقها الميدانية تعمل على مدار الساعة وفق خطط تفصيلية وتشغيلية تعكس أعلى مستويات السلامة، ورفع كفاءة الاستجابة، وتطبيق أفضل الممارسات الوقائية لحماية وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم، ضمن منظومة متكاملة لخدمة الحجاج.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م